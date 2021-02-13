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فن

أحمد سعد يوجه رسالة لـ أصالة .. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 06:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان احمد سعد رسالة للفنانة اصالة ، ونشر صورة له معها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


وعلق احمد سعد على الصورة قائلا " حقيقي أخت عظيمه وفنانة عظيمة". 

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، وأكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.


وأوضحت الفنانة أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت الفنانة أصالة "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".
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