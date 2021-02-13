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رياضة

تعليق شباب بلوزداد على أحداث العنف والسرقة في ملعب مازيمبي

السبت 13/فبراير/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
استنكر شباب بلوزداد الجزائري، أحداث العنف التي واجهت بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك خلال شوطي مباراة مازيمبي وبلوزداد والتي انتهت بالتعادل السلبي، مساء اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر شباب بلوزداد في بيان نشره على صفحته عبر فيسبوك، إن مجموعة من أنصار مازمبي اقتحموا غرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين.

وأشار بلوزداد إلى أنه تم سرقة هاتف ونظارات توفيق قريشي، مدير القطب التنافسي، وهاتف المكلفة بالإعلام، إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين.

وقال قريشي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن مجموعة من الأشخاص دخلوا غرف تبديل ملابس شباب بلوزداد ويحملون السكاكين والعصي، بغرض سرقة ممتلكات اللاعبين.

وأوضح قريشي، انه دخل غرف الملابس للوضوء من أجل أداء صلاة العصر ليتفاجأ باعتداء من طرف ثلاثة أشخاص الذين سلبوه هاتفه وساعته قبل أن يسترجعهما بعد مقاومة شديدة.

وقال قريشي أنه لم ير مثل هذه التصرفات طيلة مشواره الذي يمتد لـ40 عاما.
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