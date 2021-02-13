نائب: الدولة تتصدى للبطالة .. و"مشروعك" وفر مليون فرصة عمل

قال النائب علي نور عضو مجلس النواب، إن هناك اصرارًا كبيرًا من جانب الدولة للتصدي للبطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان هذه الإجراءات تعتبر حلا سريعا ومباشرا لمساعدة الشباب والراغبين في العمل.





واشار نور خلال تصريحات له اليوم، إلى ان نحو مليون فرصة عمل تم توفيرها عبر برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، ومن خلال تمويل نحو 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.





وقال عضو مجلس النواب، إن "مشروعك"، يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري، التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مضيفا ان هدفه الرئيسي، تحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر، لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.





وشدد نور، على أن الدولة لم تتأخر في فتح مجالات وفرص عمل كثيرة، وفي شتى مناحي الاقتصاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان له انعكاس مباشر على تراجع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الفقر وفق مؤشرات دولية.