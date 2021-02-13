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الإعلام الغربي اهتم بالأغنية.. جابر القرموطي: أنا أول مغني راب فوق سن الخمسين .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:37 م
جابر القرموطي
جابر القرموطي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي جابر القرموطي ، مغنيين الاغاني الراب أغلبهم تحت سن الـ30 سنة وليس هناك أحد من مغنيين الراب بدا مثلما بدأت بعد سن الـ50 مؤكدا: انا  اول مغني راب فوق الخمسين.

وأضاف جابر القرموطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، هناك 6 من اشهر مغنيين الراب تواصلوا معه بالإضافة إلى المنتجين أيضا بعد اصدار الاغنية " فوق سن الأربعين" لافتا إلى انه خلال شهر سوف يقوم بطرح الأغنية الثانية له  .

واوضح القرموطي ، انه متذوق جيد للموسيقى وعازف عود وصوته ليس طربيا ولكنه يحافظ على وزنه وأدائه عندما يقوم بالغناء .

وتابع : انتقدني الجميع بسبب ملابسي والاعلام الغربي اهتم بالاغنية وموضوعها .
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