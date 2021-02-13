الإعلام الغربي اهتم بالأغنية.. جابر القرموطي: أنا أول مغني راب فوق سن الخمسين .. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي ، مغنيين الاغاني الراب أغلبهم تحت سن الـ30 سنة وليس هناك أحد من مغنيين الراب بدا مثلما بدأت بعد سن الـ50 مؤكدا: انا اول مغني راب فوق الخمسين. أغلبهمأحد





وأضاف جابر القرموطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، هناك 6 من اشهر مغنيين الراب تواصلوا معه بالإضافة إلى المنتجين أيضا بعد اصدار الاغنية " فوق سن الأربعين " لافتا إلى انه خلال شهر سوف يقوم بطرح الأغنية الثانية له .





واوضح القرموطي ، انه متذوق جيد للموسيقى وعازف عود وصوته ليس طربيا ولكنه يحافظ على وزنه وأدائه عندما ي قوم بالغناء . للموسيقىعلىوزنهوأدائهقوم



