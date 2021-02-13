بسبب ست فوق الأربعين.. قصة تحول جابر القرموطي من الإعلام للغناء

يستطيع الإعلامي جابر القرموطي دائما أن يلفت الأنظار حوله دائما على الشاشة أو خارجها، هو مختلف كثيرا في طريقته وموضوعاته وطرق مناقشة القضايا على الشاشة، إلى الحد الذي دفعه مع بدء أزمة كورونا إلى إجراء حوار تخيلي مع فيروس كورونا.









ومع عدم التزامه بأي وسيلة إعلامية حالية، فاجأ جابر القرموطي متابعيه بالإعلان عن إطلاق أغنية راب بعنوان "ست فوق الأربعين"، أكد من خلالها مناقشة قضية هامة تخص المرأة المصرية.









الأغنية والفكرة في حد ذاتها أثارت جدلا كبيرا بين متابعي جابر القرموطي، الذين لم يعتادوا عليه في زي مغني راب، بينما اعتادوا على شطحاته ومفاجآته واختلافه دائما من خلال عمله الإعلامي.









قصة الأغنية



نشر القرموطي على صفحته الرسمية تقديمة لطرح الأغنية كتب من خلالها "أخيرا.. ست فوق الأربعين، تدور الأغنية فى إطار الجدل بين الرجل والست اللى فوق الأربعين اللى هى مرحلة عظيمة ومؤثرة فى المجتمع بشكل لطيف وخفيف وطابع أغانى الراب لجابر القرموطي وميادة نصري.













وميادة نصري هي مطربة مصرية، يقول عنها القرموطي إنها تمثل صوت المرأة في الأغنية، واشترط أن تكون سيدة فوق الأربعين، بينما هو يمثل صوتا ذكوريا يحاول التقليل من قيمة المرأة، وترد ميادة بعكس ذلك بحجج وكلمات مقنعة تنتصر للقضية التي يريد القرموطي طرحها.









الأغنية مدتها 3 دقائق وتجمع بين الموسيقى الشرقية من خلال آلات موسيقية شرقية وبين طريقة الراب من حيث الغناء والإلقاء، وشارك القرموطي في تلحين جزء منها.









ردود أفعال الجمهور



الجمهور لا يزال غير متقبل فكرة ظهور جابر القرموطي في زي مغني راب حتى الآن، لذلك كانت ردود الأفعال صادمة في بدايتها، حيث لم تمر 12 ساعة على طرح الأغنية حتى الآن ولم تحظ بنسب مشاهدة تتعدى 3 آلاف مرة استماع.









أحدهم قال إنها فكرة جديدة ومحترمة ومن نجاح لنجاح، بينما علق آخر "يا أستاذ جابر إحنا اتعودنا عليك كمذيع وبنحبك من أيام ما نشيت.. لكن اللي بتعمله ده مش مناسب ليك".









وقال آخر: "حلوة الأغنية وفكرتها جديدة"، وعلق أحدهم ساخرا: "مبروك هتاكل التريند من حمو بيكا، بينما زاد عدد من رفضوا هذا الشكل من خلال اختيار زر dislike بقليل عن المتابعين الذين أعجبوا بالأغنية".