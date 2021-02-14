ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

21 فبراير .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول التخطيط الاستراتيجى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا
وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين تنفيذا للإجراءات  الاحترازية  من كورونا حفاظا على سلامتهم . 

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الامتحان وتقويم الطلاب .. منتصف فبراير

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجى ٢١ فبراير

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول اتخاذ القرار وحل المشكلات..٩ فبراير

21 فبراير.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجى

23 فبراير..جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول المشروعات الممولة دوليا

21 فبراير... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تٱثير الموسيقى على الإنتاج العلمى

ترشيحاتنا

شاهد.. ويزو تحتفل مع زوجها بعيد الحب

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ

شوبير يعلق على تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر ويحذر لاعبيه

أخبار الرياضة.. بشرى لـ جماهير ريال مدريد بشأن راموس.. وسبب وحيد يعيق احتراف الشناوي

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب