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فن

مروة ناجي: أغنية عايشة بيك تعبر عن حالة الحب مع زوجي

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:44 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
قالت المطربة مروة ناجى إن عبد الحليم حافظ  أروع من غني للحب، موضحة أنه على الرغم من البساطة في أغانيه إلا أن أداءه رائع جدا ومختلف، مشيرة إلى أن أكثر ما يميز عبد الحليم حافظ أنه رومانسي. 

واضافت مروة خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، أنه عندما تكون كلمات الأغانى نابعة عن تجربة شخصية بتوصل للناس بسرعة ويستمتع المطرب وهو يقوم بغنائها . 

وتابعت مروة أن أغنية "عايشة بيك " في ألبومها الأخير من أكثر الأغانى التي تعبر  عنها شخصيا وعن حالة الحب التي تعيشها مع زوجها الذي دائما هو سند لها.
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