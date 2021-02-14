حماة الوطن بالجيزة يبدأ وضع خارطة عمل أمانة الشباب.. صور

صرح الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لأمانة حماة الوطن بالجيزة، بأن أمانة الشباب بالمحافظة، عقدت اليوم، أول إجتماعاتها برئاسة محمد أبوعيسى أمين شباب المحافظة، وبحضور أمناء شباب المراكز والأقسام .





وقال عوض إن الإجتماع ناقش خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة، والدور الكبير الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب فى التفاعل مع الشباب، وتوثيق الفعاليات التي يقيمها الحزب على مستوى المحافظة، تحت رعاية النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين الحزب بالجيزة .





من جانبه.. شدد أبوعيسى على أهمية الإنتهاء من استكمال تشكيل هيئات مكاتب أمناء شباب المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وإسناد الأدوار لكل أمين للقيام بمهامة من حضور الفعاليات الحزبية وتغطيتها َوتوثيقها، وكذلك الإتفاق على عقد اجتماع شهري للأمانة لبحث كل ما يستجد من أعمال .





وقدم أمين شباب الحزب بالمحافظة، التهنئة لأمناء الأقسام والمراكز على اختيارهم و انضمامهم للحزب، مُؤكدًا أهمية دور أمانة الشباب الحيوي، والتى يعول الحزب عليها الكثير، ومنوط بهم إبراز دور الشباب فى جميع الفعاليات، والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية، إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل .



