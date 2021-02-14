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منوعات

تويتر يغرق في رسائل الحب.. الفالنتين يتصدر محركات البحث

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:50 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر عيد الحب موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام، فهو يوم للعشاق وفيه يظهر كل فرد حبه نحو الشخص الآخر مع تبادل الهدايا والشوكولاتة والورود.

وجاءت تعليقات رواد تويتر في عيد الحب:

الحب هو راحة بلا حدود كالعوم مع التيار والسفر بين النجوم 

عيد حب سعيد لكل الناس 

ليس اساسى لكى تحتفل بعيد الحب ان يكون لديك حبيب فيكفى حب الاسرة والاصدقاء بل الافضل حب الله لك 

للمرة المليون اعشقك

وسبب اليوم تحديدا للاحتفال بعيد الحب فكان منذ زمن طويل شخص يسمى القديس فالنتين حيث كان معروفا بهذا الاسم في روما وكان روماني في القرن الثالث وقام بالاحتفال به في عام 14 فبراير حيث كان كاهنا للإمبراطورية الرومانية، وكان يقوم بتزويج العشاق المسيحيين وفي هذا الوقت كان سر الزواج بينهما وكانت الإمبراطورية الرومانية المسيحية تمنعه، وتفشي هذا السر حيث قامت الإمبراطورية الرومانية بإصدار قرار بإعدامه بسبب سر الزواج، وفارق الحياة القديس فالنتين وتم دفنه في مقبرة مسيحية فلامينيا بالقرب من بونتي ميلفيو شمال روما، في 14 فبراير، والذى يحتفل به هو عيد القديس فالنتين منذ 496 م.
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