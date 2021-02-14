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رياضة

ميزة يكون رئيسك أسطورة.. ميدو يتغزل في الأهلي عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:08 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق بـ فريق الأهلي عقب تتويجه ببرونزيه كأس العالم للأندية في قطر، مؤكدا أن من يصرح بأن فريق بالميراس البرازيلي فريق سيىء "ميعرفش كورة"، حيث إن تنظيم الأهلي السر وراء تراجع أداء الفريق البرازيلي.

وأضاف ميدو عبر برنامجه " أوضة اللبس" أن أفضل مباراة في البطولة بالنسبة للأهلي كانت أمام بالميراس، مشيرا إلى أن الفرق المصرية طول تاريخها تعاني أمام فرق أمريكا اللاتينية، لكن أن يظهر بالميراس بلا أنياب حقيقية فهذا نجاح كبير للأهلي.

وتابع أن وجود محمود الخطيب رئيس الاهلي في قلب معسكر كأس العالم للأندية بين اللاعبين أعطاهم ثقة كبيرة في أصعب الأوقات، وتلك هي ميزه أن يكون رئيس ناديك "أسطورة".

وأكمل أن المكسب الأهم للأهلي في مونديال الأندية ليس الميدالية البرونزية فقط، بل الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها اللاعبين، والتي ستجعلهم "يقاتلون" للفوز بدوري أبطال افريقيا مرة أخري والعودة لكأس العالم للأندية

وتابع  أن سبب نجاح الأهلي يكمن في الإدارة التي حققت العدل بين اللاعبين، وعدلت عقود اللاعبين الذين تميزوا خلال الفترة الماضية للمساواة بزملائهم، مع الالتزام "بسقف الرواتب" الذي كان يتم انتقاده في الماضي ولكن الزمن أثبت إنه "صح"

واستطرد: "مفيش حاجة في الكورة بتيجي بالحظ.. الأهلي تالت العالم بسبب العدل والروح الطيبة بين اللاعبين قبل أي شئ آخر، ومش عيب إني أتعلم من المنافس بتاعي".
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