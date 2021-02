دنيا سمير غانم تهنئ متابعيها بعيد الحب عبر انستجرام

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بعيد الحب و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





و علقت دنيا قائلة :" Happy Valentine's day everyone May all ur days be filled with love "





وتألقت دنيا سمير غانم في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان احمر، كشف عن رشاقتها و جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم علي رفع خصلات شعرها الأسود ، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز مما كشف عن جمال ملامحها.