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محافظات

محافظ القليوبية: تحرير 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:00 م
الرقابة على المواقف
الرقابة على المواقف
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، حيث تفقد المحافظ موقف بنها العمومي والموقف العمومي بالقناطر الخيرية ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

واكد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة، حيث أن الإدارة العامة لمرور القليوبية قد قامت بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بتحرير 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة منذ بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء فى 3 يناير الماضي.

وناشد المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.
محافظ القليوبية: تحرير 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة.. صور
محافظ القليوبية: تحرير 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة.. صور
محافظ القليوبية: تحرير 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة.. صور
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