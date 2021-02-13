مبادرة لتحويل أماكن تجميع القمامة لمسطحات خضراء بشبرا الخيمة

قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة في القليوبية برفع المخلفات ورتش المبانى من مناطق التجمعات وتحويلها إلى مسطحات خضراء.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تم رفع ٣٠٠٠ طن مخلفات من أمام الشركه القومية للتشييد وإنشاء مشتل للحى على ترعة الإسماعلية.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم رفع المخلفات أيضا من نزلة الطريق الدائرى بمسطرد بطول ٨٠٠ متر وزراعتها بالأشجار وتدعيمه بالإنارة ودهان الأعمدة، وكذلك أمام مدرسه أحمد شعلان حيث تم رفع المخلفات واستكمال الرصيف وعمل أحواض زرع وجارى دهان الأرصفة.





وأشار عبدالمنعم إلى أنه تم رفع المخلفات بتجمع المرور وعمل أحواض الزرع وزرع ٢ عمود كهرباء وجارى زراعتها، ويتم الأن رفع المخلفات من أمام مستشفى بهتيم والمرجوشى لتحويلها أيضا إلى منطقة خضراء للقضاء على كل بؤر تجمع المخلفات.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شدد على الحفاظ على تلك المناطق التى تم تأهيلها وتحويلها لمسطحات خضراء لعدم العودة مرة أخرى إلى ما كانت عليه بؤر لتجميع القمامة، وجارى العمل والمتابعة الدورية من رئيس حى شرق شبرا الخيمة ورئيس المدينة.





من ناحية اخرى تابع محافظ القليوبية أعمال إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تم اختيار مركز شبين القناطر للتطوير ضمن المبادرة.





وأشار الهجان إلى أن عملية التطوير ستكون شاملة وستشمل مشروعات الصرف الصحي والصحة وغيرها من الخدمات، فضلا على تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب.





وأضاف محافظ القليوبية أنهم سيعملون على تحويل الخدمات بالمحافظة إلى خدمات رقمية في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي لافتا إلى أن التفكير المتبع حاليا أصبح تفكير غير تقليدي وهناك طفرة في كل المجالات.



