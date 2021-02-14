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منوعات

هابي فلانتين داي.. كاميرا "صدى البلد" ترصد أسعار الورد في الأسواق

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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احمد قطب - محمد المنشاوي
مع انتشار أنواع هدايا عيد الحب وتعدد أشكالها وظهور أفكار جديدة في الهدايا، والتي يزيد عليها الإقبال في عيد الحب، يظل الورد محتفظا بمكانته وهيمنته على تلك الهدايا، فهو يرسم البهجة بمجرد رؤيتك له وتغزو رائحته المكان مما يخلق جوا هادئا مميزا هو الهدية الرئيسية للتعبير عن الحب والاشتياق والغيرة. 

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الورد وأهم أنواعه وألوانه والإقبال عليه قبل عيد الحب وأهم استعدادات محلات الورد لهذا اليوم في البداية قال إيهاب صبحي صاحب أحد محلات الورد إن هناك الكثير من أنواع الورود في العالم لكن  أكثر هذه الأنواع تداولا في مصر هو الكرزايدر والروز والتوليب والزامبا والكلاديودس والورد البلدي ولأن هذا ليس موسمه فلا يوجد منه إلا قليل.

وأضاف "صبحي" أن هناك رمزا لكل لون ورد فمثلا اللون الأحمر يرمز  إلى الحب والجمال ويحمل رسالة  الحب والرومانسية للحبيب واللون الأصفر فيعبر  على  الغيرة على الحبيب.

والأبيض  يعبر عن  الصفاء والنقاء، والروز أو الأزرق يعبر عن الامتنان والإحساس، الورد هو  رسالة غير مكتوبة تهديها لمن تحب. 

وأوضح إيهاب صبحي، بائع ورد، أن الأسعار حاليًا كما هي، بل إن هناك انخفاضا في الأسعار طفيف جدا فيمكن أن يبدأ سعر بوكيه من 15 جنيها، فهو يعتمد على عدد الورد ونوعه في البوكيه.


وأشار صبحي إلى أن الإقبال على شراء الورود ليس بالمنخفض بل أن هناك كثيرا من الأحبة يسألون عن الورود وأحدثها، متمنيًا أن يزيد إقبال الناس على شراء الورود. 
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