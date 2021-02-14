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رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:36 م
أرسنال
أرسنال
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عبدالله هشام
يستضيف فريق أرسنال نظيره ليدز يونايتد، اليوم الأحد في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ ارتيتا مدرب أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: بيليرين - روب هولدينج - دافيد لويز - سيدريك سواريس

الوسط: تشاكا - داني سيبايوس - بوكايو ساكا - إيميل رووي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج

كما من المتوقع أن يتواجد محمد النني علي دكة البدلاء 

وفشل أرسنال في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد سلبيا، وخسر من وولفرهامبتون 2 - 1، ومن أستون فيلا 1 - 0.

في المقابل يطمح ليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، لتأمين تواجده بمنطقة وسط الجدول.

كانت مباراة الدوري الأول في الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليدز يوناتيد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال صاحب المركز الـ 11.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، وست بروميتش مع مانشستر يونايتد، إيفرتون مع فولهام.
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