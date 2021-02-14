ضبط 45 طربة حشيش بحوزة شخصين بأسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج عقب تحريات مسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال ترددهم على دائرة المركز مستقلان مركبة "توك توك" قيادة أحدهما وبحوزتهما ( 45 طربة لمخدر الحشيش ، 2هاتف محمول ، مبلغ مالى ) .





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وإستخدام مركبة "التوك توك" فى عملية النقل والترويج .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها