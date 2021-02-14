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حوادث

ضبط 45 طربة حشيش بحوزة شخصين بأسيوط

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:59 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج عقب تحريات مسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال ترددهم على دائرة المركز مستقلان مركبة "توك توك" قيادة أحدهما وبحوزتهما ( 45 طربة لمخدر الحشيش ، 2هاتف محمول ، مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وإستخدام مركبة "التوك توك" فى عملية النقل والترويج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها 
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