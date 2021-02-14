ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المحرصاوي يهنئ فريق طلاب جامعة الأزهر لفوزه بمسابقة Jessup للقانون الدولي

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:45 م
المحرصاوي
المحرصاوي
Advertisements
محمد شحتة

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ التهنئة لفريق طلاب جامعة الأزهر المشاركين في مسابقة   Jessupللقانون الدولي، والتي تمت بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية بكليات: الشريعة والقانون، وكليات الحقوق.


وأعلن رئيس الجامعة أن هذا الفوز الكبير يعد رصيدًا علميًّا  كبيرًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر، ويؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو الريادة والتمييز في جميع المجالات العلمية.
 

وأوضح رئيس الجامعة أن فريق طلاب وطالبات جامعة الأزهر قاموا بتمثيل مشرف للجامعة، وحصلوا على المركز  الأول على مستوى الجامعات المصرية؛ الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنهم سيشاركون في التصفيات الدولية المقامة عن بُعد (أونلاين) بأمريكا؛ بسبب فيروس كورونا.


 ولفتإلى أن فريق جامعة الأزهر قد حصل على المركز الأول في التصفيات النهائية في المسابقة التي عقدت بين الجامعات المصرية بعد فوزه على فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال.. رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بالتعاون مع البحوث الإسلامية.. الاحد

تخفيضات كبيرة.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية في الدَّراسة

جامعة الأزهر: علينا الشعور بخطورة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأزهر في أسبوع.. منح ومكافآت للمعلمين.. وموعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

ترشيحاتنا

معدة فارغة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة قبل الإفطار

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

شاهد.. حبيبة طارق العريان ترافقه في دبي من أجل عمرو دياب

أول تعليق لـ بريطانيا بعد تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

حادث مروع.. لحظة تصادم نحو 25 سيارة على طريق سريع.. شاهد

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب