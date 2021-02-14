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توك شو

طبيب يضع روشتة سحرية لإدارة الحب.. تفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:34 م
الدكتور رأفت يوسف،
الدكتور رأفت يوسف، استشاري علاقات وتنمية بشرية
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فرح علاء الخولي
كشف الدكتور رأفت يوسف، استشاري علاقات وتنمية بشرية، عن 5 نقاط أو أسباب هي الأنجح لإدارة الحب، مؤكدا أن الحب هو علاقة بين طرفين، ومثلها مثل أي شيء تحتاج لإدارة إما عشوائية وإما محددة ومنظمة ويتوقف عليها نجاح تلك العلاقة، والـ 5 نقاط هي التضحية والتواصل والتواضع والتسامح والتقدير.

وتابع رأفت يوسف، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2" إنه إذا انتقصت العلاقة أي واحدة من الـ 5 عناصر لإدارة الحب، لم تستمر العلاقة، مشيرا إلي أن الحب تبادل وتضحية بين الطرفين.

وأوضح أن المرأة هي إناء الرومانسية في الزواج ولذلك هي تستطيع إشعال مصباح الحب في العلاقات، مشيرا إلى أن أكثر المشاكل في الزواج هي أن الرجل أكثر منطقية وواقعية، والمرأة أكثر رومانسية، وإنجاح تلك المعادلة يأتي نتيجة التقابل في النصف لكلا الطرفين، ليحاول الرجل أن يكون أكثر رومانسية والمرأة تحاول أن تصبح أكثر واقعية فتتحقق حالة التوازن.

وأردف أن الحب غير الناضج هو أننا نرى حبنا لأنفسنا في شخص ما، ولذلك يفقد هذا الحب استمراريته وهذا يعتمد على حب الكيان وليس الشكل وما شابه ذلك.
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