لدينا اكتفاء ذاتياً من الألبان.. الزراعة: نسعى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تسعى لتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصرى، منوهًا إلى أنه في هذا الإطار تم اعتماد 17 مليون جنيه كتمويل جديد لتطوير مراكز تجميع الألبان.





وأضاف محمد القرش، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك العديد من الجهود التى قامت بها الدولة المصرية، موضحًا أن مصر تمتلك اكتفاء ذاتياً من الألبان.





وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أننا ننتج حوالي 5.5 مليون طن من الألبان، لذلك لابد من تعظيم الاستفادة من هذا المورد المهم، لذلك تم الاهتمام ببرامج تحسين السلالات والتلقيح الصناعى.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على زيادة حجم إنتاج الألبان للحفاظ على هذا المورد المهم ب إنشاء مراكز لتجميع الألبان تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث نهدف من إنشاء تلك المراكز إلى تجميع أكبر قدر من الألبان .



