مختار جمعة يكرم قافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان

قال وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، إننا قمنا بعرض فيلم قصير عن مدى الحفاوة والاستقبال التي قوبلت بها قافلة الأوقاف من أشقائنا فب السودان ونشر الفكر ومواجهة التطرف .
وأضاف " جمعة " ، خلال كلمته ببرنامج الآن المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن قافلة الأئمة وواعظات الأوقاف بدولة السودان على مستوى عالي جدا من التثقيف والعداد .
ووجه الشكر إلى وزير الأوقاف بالسودان والاشقاء السودانيين على ما قدموه من دعم للقافلة التي انتقلت ما بين الخرطوم وكردفان والنيل الأبيض وغيرهم .
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه كان هناك استقبال على مستوى الولاة ، منوهًا إلى أن بعض الجامعات تجمع ببعض السيدات لاقتحام مجال الدعوة والتعرف على انها واعظة مصرح بها .
وتابع وزير الأوقاف ، أننا اليوم نستثمر دورة الدعوة الإلكترونية لتأهيل الشباب لها ، من خلال دورات متتابعة للتأهيل والتثقيف ، وتهدف للتعاون مع كل أشقائنا ، وهي رسالة على وجود أهداف مشتركة لمواجهة الإرهاب ومحاصرته ولابد من التعاون بين الدول العربية والإسلامية لتحقيق مصلحة الجميع .