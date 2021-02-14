مختار جمعة يكرم قافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان

قال وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، إننا قمنا بعرض فيلم قصير عن مدى الحفاوة والاستقبال التي قوبلت بها قافلة الأوقاف من أشقائنا فب السودان ونشر الفكر ومواجهة التطرف .





وأضاف " جمعة " ، خلال كلمته ببرنامج الآن المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن قافلة الأئمة وواعظات الأوقاف بدولة السودان على مستوى عالي جدا من التثقيف والعداد .





ووجه الشكر إلى وزير الأوقاف بالسودان والاشقاء السودانيين على ما قدموه من دعم للقافلة التي انتقلت ما بين الخرطوم وكردفان والنيل الأبيض وغيرهم .





وأشار وزير الأوقاف إلى أنه كان هناك استقبال على مستوى الولاة ، منوهًا إلى أن بعض الجامعات تجمع ببعض السيدات لاقتحام مجال الدعوة والتعرف على انها واعظة مصرح بها .



