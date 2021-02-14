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مختار جمعة يكرم قافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:31 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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ريهام فيكتور
قال وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ،  إننا قمنا بعرض فيلم قصير عن مدى الحفاوة والاستقبال التي قوبلت بها قافلة الأوقاف من أشقائنا فب السودان ونشر الفكر ومواجهة التطرف .

وأضاف " جمعة " ، خلال كلمته ببرنامج الآن المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن قافلة الأئمة وواعظات الأوقاف بدولة السودان على مستوى عالي جدا من التثقيف والعداد .

ووجه الشكر إلى وزير الأوقاف بالسودان والاشقاء السودانيين على ما قدموه من دعم للقافلة التي انتقلت ما بين الخرطوم وكردفان والنيل الأبيض وغيرهم .

وأشار  وزير الأوقاف  إلى أنه كان هناك استقبال على مستوى الولاة ، منوهًا إلى أن بعض الجامعات تجمع ببعض السيدات لاقتحام مجال الدعوة والتعرف على انها واعظة مصرح بها .

وتابع  وزير الأوقاف ، أننا اليوم نستثمر دورة الدعوة الإلكترونية لتأهيل الشباب لها ، من خلال دورات متتابعة للتأهيل والتثقيف ، وتهدف للتعاون مع كل أشقائنا ، وهي رسالة على وجود أهداف مشتركة لمواجهة الإرهاب ومحاصرته ولابد من التعاون بين الدول العربية والإسلامية لتحقيق مصلحة الجميع .
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