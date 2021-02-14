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فن

الأب بطرس دانيال يكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:00 م
بطرس دانيال
بطرس دانيال
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أحمد إبراهيم
كشف الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، عن بعض تفاصيل الدورة التاسعة والستين والتى من المقرر أن تقام فى الفترة من 11 إلى 18 يونيو المقبل. 

وقال الأب بطرس فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": "إن ادارة المهرجان ملتزمة تمامًا بكافة الاجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة كما ان يتم تجهيز القاعة الخاصة التى يقام عليها المهرجان طبقا لقرار رئاسة الوزراء حتى لا يكون هناك نوعا من التكدس أو الزحام. 

وأضاف "بطرس"، أن المهرجان اختار عدد من المكرمين في هذه الدورة التى تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة والتى تم اختيارهم بعناية شديدة حيث انهم جميعا أثروا الحياة الفنية والغنائية بشكل مميز ومن خلال أعمال ستبقى فى ذاكرة التاريخ ومن المقرر أن يحصلوا على جائزة الريادة وهذه الجائزة ليس من الضرورى ان يحصل عليها السينمائيون فقط ولعل من ابرز المكرمين حسين فهمى وحسن يوسف وسهير المرشدى وهالة فاخر ومحمد منير وعمر خيرت والمخرج محمد عبد العزيز وعبد العزيز مخيون والاعلامية سوزان حسن. 

وأوضح بطرس، أن المهرجان يشهد لأول مرة فقرة غنائية بها أسماء كافة المكرمين بالمهرجان وهى المرة الأولى التى يفعلها المهرجان ومن المقرر ان يتم الاعلان عن لجنة التحكيم والأفلام المشاركة خلال الايام القليلة المقبلة.   
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