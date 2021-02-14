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فن

إطلالة جذابة.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:28 م
منة عرفة
منة عرفة
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محمد بدران
نشرت الفنانة منة عرفة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت منة عرفة؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللونين الاسود والفضي، ووضعت مكياج عيون باللون الاسود الداكن واحمر الخدود وأحمر الشفاه الغامق  وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وتشارك منة عرفة  فى مسلسل "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات. 



قالت "منة عرفة" في تصريحات صحفية، إنها تلعب دور طبيبة تدعى "لوجي" تحب بطل العمل "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، إلا أنه حب من طرف واحد.   


وتابعت، أن "يونس" لا يحبها بسبب تخصصها، موضحة: "بيقرف منها لأنها دكتورة حاجة معينة".   


على صعيد آخر، تحدثت عن كواليس المسلسل مؤكدة أنها كانت طريفة للغاية، واصفة إياها: "الشغل كان روحه حلوة، ومفيش أي طاقة سلبية". 


وعن تجربة العرض عبر منصة WATCH iT، أبدت منة عرفة تحمسها الشديد لها، مؤكدة أن السوشيال ميديا أصبحت تتميز بتأثيرها القوي، ولذلك فقد أصبح وسيلة مضمونة، معلقة: "أنا وأصحابي لما بنتفرج على حاجة بنشوفها على وتش إت وكل المنصات". 


وتدور أحداث مسلسل إسعاف يونس حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف. 



ومسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .


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