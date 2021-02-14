رئيس الحكومة اللبنانية: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء

قال سعد الحريرى ، رئيس الحكومة اللبنانية ، إن اللبنانيون يدركون من وراء تخريب البلاد ، وإعادتها 30 عاما إلى الوراء ، لافتًا إلى أننا نطالب بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية .





وأضاف الحريرى ، رئيس الحكومة اللبنانية ، خلال كلمتة المذاعة بمؤتمر اليوم ، أنه التقى بالرئيس عون 16 مرة منذ تكليفه .





وأشار رئيس الحكومة اللبنانية ، إلى أن محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء ، منوهًا إلى أنه تم منع تشكيل الحكومة هو تأخير لإعادة وإطالة لأزمة البلاد .



