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رئيس الحكومة اللبنانية: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:36 م
رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية
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ريهام فيكتور
قال سعد الحريرى ، رئيس الحكومة اللبنانية ، إن اللبنانيون يدركون من وراء تخريب البلاد ، وإعادتها 30 عاما إلى الوراء ، لافتًا إلى أننا نطالب بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية .

وأضاف الحريرى ، رئيس الحكومة اللبنانية ،  خلال كلمتة المذاعة بمؤتمر اليوم ، أنه التقى بالرئيس عون 16 مرة منذ تكليفه .

وأشار  رئيس الحكومة اللبنانية ،  إلى أن  محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء ، منوهًا إلى أنه تم منع تشكيل الحكومة هو تأخير لإعادة وإطالة لأزمة البلاد .

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية ، أنه  يجب أن نرى مصالحة الشخصية أكبر من البلاد . 
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