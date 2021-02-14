لأول مرة.. جامعة أكسفورد تختبر لقاحها على الأطفال.. فيديو

بدأت جامعة اكسفورد البريطانية ، بالتخطيط لاختبار لقاح كورونا على الاطفال لأول مرة، لتصبح احدث واول مؤسسة علمية مطورة للقاح ،لتقييم مدى فاعليته لدى صغار السن، وفقًا لتقرير قناة العربية





وأضاف التقرير ان التجربة تسعى إلى تجريب اللقاح على ٣٠٠ متطوعا تترواح أعمارهم بين ٦سنوات و ١٧ سنة.





ولفت التقرير أن الجامعة ستقوم بتلقيح ٢٤٠ طفلًا بلقاح كورونا والباقى سيتلقى لقاح مضاد للالتهاب السحائي .





وأشار التقرير إلى ان بالرغم من معظم الاطفال لايصابون بفيروس كورونا وفقًا للعديد من الدراسات إلى ان تجربة اكسفورد تهدف إلى إثبات السلامة والاستجابة المناعية لدى الاطفال ومساعدة صناع القرار على تحديد اذا كان يريدون فى المستقبل توسيع برنامج التطعيم الشامل ليضم فئة الاطفال فى إطار سعيهم لضمان سلامة المدارس ومكافحة انتشار الفيروس.





وعلى جانب اخر قد قامت شركات ادوية اخرى باختبارات للقاحات على الاطفال الذين تتجاوز اعمارهم ١٢ عامًا على سبيل المثال شركة فايزر الذى خصصت لقاحها للاستخدام لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر ١٦ عامًا فأكثر ، و ايضا "موديرنا" قامت باختبار لقاحها فى ديسمبر الماضى على اطفال التى تتجاوز اعمارهم ١٢ عامًا .