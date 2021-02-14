بعد ظهور 3 إصابات.. نيوزيلندا تعلن حالة إغلاق مشددة

حازت نيوزيلندا على إشادة دولية لمعالجتها لوباء فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، حيث قضت الدولة شهورًا في الإغلاق دون انتقال مجتمعي.





و أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إغلاق أوكلاند لمدة ثلاثة أيام بعد اكتشاف ثلاث حالات غير مبررة لـ كورونا في أكبر مدينة في البلاد.





وتم تسجيل ثلاث حالات في وقت سابق يوم الأحد وتتعلق بأم وأب وابنتهما من جنوب أوكلاند، الذين اتبعوا بالفعل الإجراءات الصحيحة من خلال عزل أنفسهم عندما ظهرت عليهم الأعراض.





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وقالت أرديرن إن نيوزيلندا تسير "بجد وسبق" بعد تحديد الحالات، وأن الأيام الثلاثة المعلن عنها ستساعد الحكومة في الحصول على "صورة كاملة" لتفشي المرض وتحديد ما إذا كان هناك أي انتقال مجتمعي.





وقالت رئيسة الوزراء إن قرار الإغلاق "لم يُتخذ على محمل الجد" ، مضيفة أنها تتفهم الأثر الاقتصادي للإجراء.

وأضافت "نحن ندرك أيضًا التكلفة الأكبر بكثير للاقتصاد بأكمله إذا قمنا بالاتصال الخاطئ، لقد خدمنا النهج الاحترازي جيدًا حتى الآن، ونظرًا للظروف العالمية الحالية التي نعيشها، فإن ذلك يعزز بشكل أكبر لا يضعف الحاجة إلى هذا النهج الاحترازي".

وحثت رئيسة الوزراء النيوزيلنديين على "الاستمرار في البقاء "أقوياء" في مواجهة الجائحة، قائلة "أننا جميعًا نشعر بنفس الشعور عندما يحدث هذا، كلنا نشعر بهذا الإحساس ونصر "لا مرة أخرى" لعودة الوباء.



