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أخبار العالم

ماكرون: اللقاحات الروسية والصينية حاسمة في التغلب على فيروس كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:57 م
ماكرون
ماكرون
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على صالح
أصرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن اللقاحات الروسية والصينية يجب أن تلعب دورًا أكبر في جهد عالمي منسق للتغلب على جائحة فيروس كورونا، الذي وصفه بـ "الحرب العالمية".

وقال "ماكرون" لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية "يجب أن نعمل مع الصينيين والروس حتى تصبح اللقاحات.. جزءًا من هذا الجهد المتعدد الأطراف الكبير".

وقارن ماكرون ظهور سلالات متحولة بـ "جائحة داخل الجائحة". 

وحذر من أن العالم كان في سباق مع الزمن لاحتواء المتغيرات الفيروسية قبل أن "تهرب".

وقال الرئيس الفرنسي "ما زلنا بحاجة إلى تكثيف الجهود لأن كل أسبوع مهم".

وتم منح لقاح Sputnik V الروسي الضوء الأخضر لاستخدامه في أكثر من 20 دولة. 

ويقدر صندوق الثروة السيادية الروسي أنه أحد اللقاحات الثلاثة التي حصلت على معظم الموافقات الحكومية.
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