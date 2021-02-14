محافظ سوهاج يطلق حملة "حلوة الذرية .. بس مسئولية" للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة تحت شعار "حلوة الذرية .. بس مسئولية" والتي تستمر لمدة شهر في الفترة من 15 فبراير الجاري، وحتى 15 مارس القادم، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.





حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الشباب والرياضة، والزراعة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، والثقافة، والأزهر والكنيسة والأوقاف، ووحدة السكان بالديوان العام.





وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة، مؤكدا أنها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.









ولفت إلى التركيز على محور "تنظيم الأسرة" خلال الـ 30 يوما القادمة، وتكثيف حملات التوعية والندوات الارشادية لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ الحملة، مشيرا إلى أهمية دور الأزهر والأوقاف والكنيسة في نشر المفاهيم الصحيحة، والوصول إلى الأهداف المرجوة من الحملة .



