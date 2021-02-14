وزير التربية والتعليم: 8 ملايين طالب لن يكون لهم امتحانات.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان وزارة التربية والتعليم نجحت في استكمال العام الدراسي 2019 -2020 وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون اشد قسوة من الظروف الحالية.





وقال طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، لإعلان تفاصيل امتحانات التيرم الول واستكمال الفصل الدراسي الثاني، إ نه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في 2019 -2020 فإن "جيل الكورونا " من الطلاب فقد محتوي تعليمي كبير وافتقد تقييمهم للدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة التي اقتطعت 7 أسابيع من العام الدراسي الماضي.



