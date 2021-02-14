وزير التربية والتعليم: 8 ملايين طالب لن يكون لهم امتحانات.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان وزارة التربية والتعليم نجحت في استكمال العام الدراسي 2019 -2020 وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون اشد قسوة من الظروف الحالية.
وقال طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، لإعلان تفاصيل امتحانات التيرم الول واستكمال الفصل الدراسي الثاني، إنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في 2019 -2020 فإن "جيل الكورونا " من الطلاب فقد محتوي تعليمي كبير وافتقد تقييمهم للدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة التي اقتطعت 7 أسابيع من العام الدراسي الماضي.
وأوضح طارق شوقي أن نظام التعليم الجديد لا توجد فيه امتحانات لطلاب الصفوف من رياض اطفال حتى الصف الثالث الابتدائي وعددهم 8 ملايين طالب ، وبالتالي لن ينزلوا في أيام الامتحانات لأنه يتم تقيمهم بشكل مختلف.