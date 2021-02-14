10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة ..فيديو

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأنه لن تكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وسيتم ضم الترمين معا وإجراء الامتحانات نهاية العام.





وأضاف طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أن امتحانات الصف الأول الثانوي سوف تبدأ يوم 21 فبراير والصف الثاني الثانوي سوف تبدأ يوم 28 فبراير، لافتا إلى أن الامتحانات التي لا تضاف إلى ا لمجموع سيتم تأجيلها إ لى آخر العام.





وأوضح طارق شوقي أن طلاب الثانوية لن يحضروا إلى المدرسة إلا من لديهم امتحانات، مشيرا إلى أنه بداية من يوم الأربعاء 10 مارس ستعيد المدارس فتح أبوابها بالجداول التي كنا نسير عليها الترم الأول. أنإلىالأربعاءأبوابها