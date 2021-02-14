ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئيس اللبناني ردا على تصريحات سعد الحريري

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس اللبناني، ميشيال عون، اليوم الأحد، إن رئيس الوزارء المكلف سعد الحريري، استغل ذكرى استشهاد والده، لتمرير مغالطات سياسية عن تشكيل الحكومة.

وأضاف عون في بيان نشره عبر صحفته الرسمية على موقع "تويتر": "مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان".

وتابع: " تكفي الاشارة الى ان ما اقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كافي للتأكيد أنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

كان سعد الحريري وجه انتقادات مباشرة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، مُؤكدًا أن لبنان في حاجة إلى "خريطة إصلاح" و"حكومة اختصاصيين" ليس لهم انتماءات حزبية.

وأوضح الحريري إلى أنه قدم إلى الرئيس اللبناني اقتراحًا بتشكيل حكومي يضم 18 وزيرًا من "الاختصاصيين، غير حزبيين"، إلا أنه "بدل أن يعطي فخامته ملاحظاته على التشكيلة وفق الدستور، والمنطق، ومصلحة البلد واللبنانيين، أتى الجواب بالإعلام، بالخطابات، بالبيانات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عرقلة تشكيل حكومة لبنان.. بيان شديد اللهجة من الحريري يدين الرئيس ميشال عون

خلاف حاد بين الحريري وميشال عون .. بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية

تشكيل الحكومة في لبنان.. خلاف عون والحريري يصعد الأزمة ولا بوادر للحل

مصادر وثيقة الصلة بـ الحريري: مجموعات تحيط بالرئيس اللبناني تتحمل مسئولية عرقلة تشكيل الحكومة

بسبب كورونا.. الرئيس اللبناني يعتذر عن المشاركة بقداس عيد الميلاد

موقفي لن يتغير.. الحريري يكشف تفاصيل لقائه بعون لتشكيل الحكومة اللبنانية

ترشيحاتنا

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

تعرف على الموعد النهائي لامتحانات الجامعات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب