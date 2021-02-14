سفير طوكيو في الرياض: رؤية اليابان والسعودية 2030 وسيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين

يتمتع فوميو إيواي، سفير اليابان المعين مؤخرًا لدى المملكة العربية السعودية ، بتاريخ طويل من الخدمة في الشرق الأوسط ، ويقول إنه يتطلع إلى العودة إلى المنطقة والمملكة.
وقال السفير الياباني بالرياض لـ أراب نيوز اليابان "بصفتي متحدثًا باللغة العربية ، فقد عملت لفترة طويلة في دول الشرق الأوسط وعملت في السفارة اليابانية في الرياض من 2008 إلى 2011".
وأضاف "لقد مرت حوالي 10 سنوات منذ خدمتي الأخيرة في المملكة العربية السعودية وأنا أتطلع إلى الشعور والتعرف على التغييرات والتطورات الأخيرة في المجتمع السعودي."
وتابع "على الرغم من أن اليابان والمملكة العربية السعودية بعيدتان جغرافيًا عن بعضهما البعض ولديهما معتقدات دينية مختلفة ، إلا أنني أشعر أن خلفياتنا الثقافية متشابهة ، بطريقة طورت كلا البلدين مجتمعاتهما من خلال دمج التقاليد والحداثة."
وقال إيواي إنه يعتقد أن الشعبين السعودي والياباني لهما صلة بمفهوم كايزن الياباني ، والرغبة في تحسين الذات والظروف الشخصية.
وأشار إلى كيفية تنظيف الطلاب السعوديين لفصولهم الدراسية مثل الطلاب اليابانيين.
وبعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان في سبتمبر 2016 والملك سلمان في مارس 2017 ، تم إطلاق "رؤية اليابان والمملكة العربية السعودية 2030" كوسيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال إيواي: "من المهم لشعبي البلدين تعميق فهمهم لبعضهم البعض" ، مشيرًا إلى كيفية زيادة المشاريع التي يتعاون فيها البلدان من 31 إلى 81.
كما أشار إلى مشاريع مثل تطوير مشروع إيضاحي لنظام تحلية مياه البحر الموفر للطاقة، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل بين جامعة طوكيو ومؤسسة مسك.
وقال السفير الياباني لدى السعودية "إنه لأمر مشجع أن تعاوننا الثنائي أصبح مؤخرًا أوسع وأعمق ، وكجسر بين اليابان والمملكة العربية السعودية ، سأهدف إلى الإعلان عن جاذبية البلدين وتعزيز إطار التعاون".
وأضاف "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق المساهمة اليابانية في مشاريع التنمية الوطنية المهمة في المملكة العربية السعودية ، مثل خطة تطوير نيوم بما في ذلك" الخط "، التي أعلن عنها مؤخرًا سمو ولي العهد الأمير محمد.
وتستورد اليابان نحو 40 في المائة من نفطها الخام من المملكة ، لذا فإن السلام والاستقرار في السعودية والشرق الأوسط مرتبطان مباشرة بأمن اليابان.
وقال إيواي "الإمداد المستقر للنفط الخام من المملكة العربية السعودية مهم لاستقرار اليابان وازدهارها".
وأضاف "إن الشعب الياباني ممتن للغاية لذلك ، لكنني سعيد أيضًا لأن كلا البلدين يعملان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الجديدة بخلاف تجارة النفط."
ويواصل كلا البلدين إجراء أول اختبار تجريبي لسلسلة إمداد الأمونيا الزرقاء في العالم باستخدام الغاز الطبيعي لبناء اقتصاد دورة الكربون المستدامة (CCE).
وفي المجال الطبي، قبلت الجامعات اليابانية أطباء من المملكة العربية السعودية للتدريب.
كما أشار السفير إلى كيفية تنامي نفوذ المملكة العربية السعودية، قائلا "انطباعي أن المملكة العربية السعودية قوة عظمى في المنطقة العربية والإسلامية مع الحرمين الشريفين ولها تأثير على المجتمع الدولي كعضو في مجموعة العشرين".
وأضاف المبعوث الياباني "أود أن أعرب عن احترامي للمملكة العربية السعودية على نجاح قمة مجموعة العشرين في الرياض".
ومن الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي من أجل مواجهة الانتشار العالمي لـ كورونا.
واستجابة لمبادرة جلالة الملك سلمان ، تعمل اليابان على تعزيز النظام الصحي والطبي في البلدان النامية وضمان حصولها العادل على اللقاحات. ويشمل ذلك تقديم مساعدات إنمائية رسمية تبلغ حوالي 122 مليون دولار لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ". كما سلط إيواي الضوء على التطور السياحي في المملكة.
وأشاد إيواي بالمملكة العربية السعودية لإعلان العلا الذي أعاد العلاقات السلمية مع جارتها قطر.
وقال إيواي: "أود أن أعرب عن احترامي للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية تجاه اتفاقية العلا التي تم توقيعها في القمة الخليجية الماضية".
واضاف "آمل بصدق أن يتم تعزيز العلاقات الجيدة بين دول الخليج بشكل أكبر وأن يتم خلق بيئة جيدة حتى يتمكن عدد من اليابانيين المهتمين بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط من زيارة المنطقة مع مراعاة السلام".