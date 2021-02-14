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رياضة

البطولة يا عميد.. رئيس الاتحاد السكندري يهنئ اللاعبين بالصعود لدور الـ١٦ في كأس مصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:15 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
هنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق عقب تحقيق الفوز علي نادي النجوم والصعود لدور ال١٦ لبطولة كأس مصر.
وطالب رئيس نادي الاتحاد السكندري اللاعبين بالتركيز الجيد وتحقيق بطولة كأس مصر لتحقيق رغبه زعيم الثغر واسعادهم. 

وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز علي  النجوم بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب حرس الحدود "المكس" ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. 

سجل الهدف الاول خالد قمر لفريق الاتحاد في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وتعادل فريق النجوم في الدقيقة 60 عن طريق محمد همام وأحرز هدف فوز الفريق السكندري  كريم محمود الدقيقة 88 من زمن المباراة 

ويواجه فريق الاتحاد السكندري منافسه وادي دجلة ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر 

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق بطولة جديدة من كأس مصر حيث نجح في تحقيق اللقب 6 مرات آخرها عام 1976 وحقق الوصافة في 8 مناسبات.

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