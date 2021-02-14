طلب عاجل من أمهات طلاب إعدادي بعد قرار وزير التعليم.. تفاصيل

علقت أميرة محمود، منسق جروب "أمهات مصر من أجل النهوض بالتعليم"، على قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم، قائلةً "القرارات كلها مرضية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وفيها مراعاة للتباعد الاجتماعي بشكل كبير"، معقبة "كانت لدينا مخاوف كثيرة، ولكن بعد المؤتمر والقرارات شعرنا بالطمأنينة".

وأضافت أميرة محمود، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن أولياء الأمور اشتكوا من قرار دمج الفصلين الدراسين للصف الثالث الإعدادي وعمل امتحان مؤجل آخر العام، متابعةً "نطالب نحن كأولياء الأمور بإعادة النظر في هذا القرار، ومحاولة تسهيله من خلال إجراء امتحان الفصل الدراسي الأول لهم في موعده".





وناشدت منسق جروب "أمهات مصر من أجل النهوض بالتعليم"، الوزارة، النظر في هذا القرار، ومحاولة نزول طلاب الصف الثالث الإعدادي لإجراء الامتحانات للفصل الدراسي الأول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية مثل باقي الصفوف الدراسية، معقبًا "عايزين نسهل عليهم الأمور ويمتحنوا الترم الأول، عشان ميبقاش عبء كبير أنهم يمتحنوا الترمين مع بعض".





وأضافت أميرة محمود، أنه بالنسبة لقرارات الوزارة حول الصفوف الثانوية "أولى وثانية وثالثة"، فإن أولياء الأمور يطالبون الوزارة أيضًا بحذف جزء من المنهج مثلما حدث لهم خلال العام الماضي.





وأكملت أن الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي تطالب بتوفير نماذج استرشادية للامتحانات على موقع الوزارة، مختتمة "شكل الامتحان جديد بنسبالهم عايزين يتطمنوا".



