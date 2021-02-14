جامعة حلوان: تعديل جداول الامتحانات لتنطلق 27 فبراير

قال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن الجامعة سوف تقوم بالاعلان عن الجداول الجديده لامتحانات منتصف العام الدراسي .





وقال الدكتور حسام الرفاعي من خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان جامعة حلوان سوف تقوم بإعادة إعلان جداول الامتحانات من مواقع الجامعة وكلياتها .





وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "مدة الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".





وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".





وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.



