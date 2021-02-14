ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:59 م
على عبد العال
على عبد العال
Advertisements
داليا أحمد

قال الإعلامي عمرو أديب، إن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، لم يظهر منذ حلف اليمين في المجلس الحالي، وامتنع عن صرف راتبه.


وأوضح عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن هذا واقع الحياة السياسية في العالم، يوم على الساحة والآخر لا، مطالبا إياه بأنه عليه أن يشجع استمرار الحياة السياسية في مصر، وإعطاء الفرصة لغيره من المسئولين الذين لديهم رؤية لخدمة البلد.


وتابع عمرو أديب، أن علي عبد العال عليه أن يقدم الدعم لمجلس النواب الحالي خاصةً أنه صاحب خبرة ومقام، والمجلس الحالى ممتلئ بالشباب الذين في حاجة إلى خبرة في الحياة السياسية ومد يد العون لهم.


وأكد عمرو أديب، أن البلد مليئة بالكفاءات التى يجب أن تتولى مناصب، مستشهدًا بواقعة ترامب أنه بعد انتهاء فترة حكمه كرئيس جمهورية أصدر "تويتة" بأنه سيبدأ عمله كمواطن عادى مرة أخرى ولم ييأس.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شواهد تؤكد صحة الخبر.. دينا الشربيني حامل من عمرو دياب

تعليق ناري من مادلين طبر على انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومفاجأة جديدة حول علاقة الهضبة بـ زوجته

عمرو أديب : بحب اسمع هتافات جماهير الأهلى

عمرو أديب: أعداد وفيات كورونا ستنخفض في هذه الحالة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

طارق شوقي: الغياب عن المدارس يتطلب إقرارا رسميا.. فيديو

بالتواريخ .. ننشر تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول لتلاميذ صفوف النقل

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

استياء مسئولي سموحة بسبب قرارات اللجنة الثلاثية

Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد