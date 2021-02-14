امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، لم يظهر منذ حلف اليمين في المجلس الحالي، وامتنع عن صرف راتبه.





وأوضح عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن هذا واقع الحياة السياسية في العالم، يوم على الساحة والآخر لا، مطالبا إياه بأنه عليه أن يشجع استمرار الحياة السياسية في مصر، وإعطاء الفرصة لغيره من المسئولين الذين لديهم رؤية لخدمة البلد.





وتابع عمرو أديب، أن علي عبد العال عليه أن يقدم الدعم لمجلس النواب الحالي خاصةً أنه صاحب خبرة ومقام، والمجلس الحالى ممتلئ بالشباب الذين في حاجة إلى خبرة في الحياة السياسية ومد يد العون لهم.





وأكد عمرو أديب، أن البلد مليئة بالكفاءات التى يجب أن تتولى مناصب، مستشهدًا بواقعة ترامب أنه بعد انتهاء فترة حكمه كرئيس جمهورية أصدر "تويتة" بأنه سيبدأ عمله كمواطن عادى مرة أخرى ولم ييأس.



