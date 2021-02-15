أهالى الياسينيه بحري فى قنا يستغيثون: المزلقانات العشوائية تحصد أرواح الأبرياء

سادت حالة من الاستياء والغصب الشديد بين أهالى الياسينيه بحري بالحامديه، فى مركز دشنا محافظة قنا بسبب أزمة المزلقان العشوائى، والتى يعتبرها أهالي القرية كارثة يومية يتعرضون لها، وذلك بسبب حوادث القطارات والإهمال الذى تسبب فى وقوع حوادث وتعرض المواطنين للموت بشكل مستمر .





ويقول الأهالى فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس": أن المزلقان يحتاج إلى إعادة الهيكلة من جديد لأنها تهالكت بسبب عدم صيانتها منذ سنوات، وأنها توجد فى مناطق مزدحمة بالسكان، مطالبا بتجهيز المزلقان ببوابات إلكترونية حفاظا على أرواح الأبرياء.





وأضافوا: أن هذا المزلقان عرف بين الأهالى بمزلقان( الموت) نظرا لكثرة الحوادث عليه والتى تؤدى إلى وفاة العديد من أبناء المركز والقرى المجاورة دهسًا تحت عجلات القطارات

وأشاروا : إلى أن هيئة السكة الحديد لم توفر وسائل الامان، وفى حالة وقوع الحوادث يكون المتهم الأول عامل المزلقان، رغم عدم وضع الهيئة حواجز حديدية، مطالبًا المسئولين العمل على حل هذه الشكوى وتطوير المزلقانات العشوائية حفاظًا على حياة المواطنين ووقف نزيف الدماء .





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