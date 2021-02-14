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رياضة

أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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حسن العمدة
قال جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية للكرة المصرية و الإفريقية.

و أضاف فييرا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  الأهلي قدم بطولة مميزة و لعب أمام مدارس مختلفة ، بداية من مباراة الدحيل القطري ثم بايرن ميونخ الالماني و اختتم بلقاء بالميراس البرازيلي ، و أبلى بلاءً حسنًا بتحقيق المركز الثالث.

و اختتم فييرا ، الاهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم و الفرص متساوية بينه وبين الزمالك هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري المصـري
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