أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية

قال جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية للكرة المصرية و الإفريقية.





و أضاف فييرا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ الأهلي قدم بطولة مميزة و لعب أمام مدارس مختلفة ، بداية من مباراة الدحيل القطري ثم بايرن ميونخ الالماني و اختتم بلقاء بالميراس البرازيلي ، و أبلى بلاءً حسنًا بتحقيق المركز الثالث.





و اختتم فييرا ، الاهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم و الفرص متساوية بينه وبين الزمالك هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري المصـري