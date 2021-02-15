جامعة حلوان: تأجيل عودة الطلاب للمدن الجامعية لمدة أسبوع

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن موعد عودة طلاب المدينة الجامعية بجامعة حلوان.





وقال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن جامعة حلوان قد قررت تأجيل عودة الطلاب المدن الجامعية لمدة أسبوع عن المواعيد التى أعلنتها الجامعة من قبل، وجاء ذلك بعد قرار الحكومة بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع وعودة الدراسة ابتداء من يوم 26 فبراير.





وكان قد قال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات سابقة لموقع صدى البلد إن عودة طلاب المدينة الجامعية سوف تكون ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 فبراير .





واضاف الرفاعي أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية كان مقررا قبل الامتحانات بعدة أيام، مضيفا مع تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع سيتم تأجيل التسكين بالمدن أيضا أسبوعا.





وأضاف المصدر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار سيعطي للطلاب فرصة أكبر في مراجعة المنهج والاستعداد للامتحانات خاصةً بعد إجازة طويلة للطلاب كانوا أضاعوا بها الوقت في الأنشطة التي يقومون بها؛ لذا سيسمح لهم هذا الأسبوع بالدخول في أجواء المذاكرة والامتحانات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة في طريقها لتقديم نتائج أبحاثها في لقاح كورونا لهيئة الدواء المصرية.



