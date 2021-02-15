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محافظات

3 جثث من أسرة واحدة.. تفاصيل كارثة عقار روض الفرج المنهار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:28 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
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عبد العزيز جمال
كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل انهيار عقار قديم مساء أمس الأحد بحي روض الفرج.

وأكد المصدر  لـ صدى البلد أن العقار  قديم  في حارة خورشيد متفرعة من شارع جزيرة بدران ، ومكون من ٣ طوابق وصادر له قرار ازالة ،  وتم إنقاذ 4 أشخاص من أسفل الأنقاض، وجار البحث عن آخرين من خلال الحماية المدنية و الاستعانة بـ أوناش ولوادر تابعة لمحافظة القاهرة لرفع الأنقاض.

وأكد أنه تم فحص العقارات المجاورة وإخلاء السكان حفاظا على حياتهم ، وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الموقف.

كما تم إخطار شركة الكهرباء، لفصل التيار عن موقع انهيار العقار وكذلك غلق محابس الغاز الطبيعي عن المنطقة لتسهيل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

وبحسب شهود العيان تم استخراج 3 جثث وجاري البحث عن 4 آخرين اسفل الانقاض بخلاف 4 تم انقاذهم.

يذكر أن  غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت  بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال شخصين من أسفل أنقاض المنزل وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري وتمكنوا من استخراج 4 أشخاص من أسفل الأنقاض أحياء، وبهما إصابات متفرقة،  وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.






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