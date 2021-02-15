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حوادث

التحري حول تورط زوجها.. العثور على جثة ربة منزل بالحوامدية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:01 ص
العثور على جثة ربة
العثور على جثة ربة منزل بالحوامدية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها بالحوامدية وصحة تورط زوجها في قتلها من عدمه. 

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغا من اهالي مدينة الحوامدية بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت على الفور قوة امنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها. 

وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لاقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا الي تورط زوجها سائق في قتلها. 

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة. 
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