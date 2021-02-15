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مرأة

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:30 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رانيا منصور في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر و مصنوعا من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

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وأنتعلت رانيا منصور حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

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