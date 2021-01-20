بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام

نشرت الفنانة رانيا منصور ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة لافتة وجذابة تبرز جمالها.





وتألقت بها رانيا منصور ، بفستان قصير ولامع باللون الذهبي، ووضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لإكمال ظهورها.





كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع قرط بسيط.



