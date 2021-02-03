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مرأة

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:44 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة تكشف جمالها

وتألقت رانيا منصور، بفستان قصير من القطيفة باللون الزيتي، ومكشفوف من الاكتاف ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون البني للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.

و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد باللون الفضي حول الرقبة.
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