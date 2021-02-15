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أخبار العالم

العراق.. الجيش يدك معاقل داعش في تلال حمرين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن الطيران قصف معاقل لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين التي تمتد من محافظة ديالى إلى مدينة كركوك. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها: "تم تدمير أوكار لداعش بضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوة أمنية خمسة عناصر من داعش في عمليات متفرقة في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

ويواصل العراق شن حملاته العسكرية لتعقب فلول تنظيم داعش وتصفية مسلحيه، إذ شدد من إحكام طوقه الاستخباري منذ التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد، في يناير الماضي، وأوقع العشرات من الضحايا.

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