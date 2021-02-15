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حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية والتوك توك بالمنوفية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:57 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح


تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة .

 أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (ثلاثة أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش ، طلقتان لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها قيادة أحدهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهما بإرتكاب (عدد 6 وقائع سرقة) كما تم ضبط ( 4 دراجات نارية – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) داخل مخزن ملك أحد المتهمين .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .

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