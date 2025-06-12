امتحانات الثانوية العامة في المحافظات.. مديريات التعليم جاهزة لاستقبال الطلاب.. وإجراءات مشددة ضد الغش

أنهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، حيث تبذل مديريات التربية والتعليم جهودا مكثفة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين.

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة التزام اليقظة والدقة التامة من أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل معهم بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمديرية، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وأحمد سليمان، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأعضاء اللجنة الثلاثية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى حصر الغياب في الموعد المحدد قانوناً وعدم السماح باستخدام أي أوراق إضافية، إلا بعد الرجوع إلى مركز التوزيع وتحرير المحضر اللازم بذلك من قبل الملاحظين ومراقب الدور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن مندوب مركز التوزيع يمثل ركيزة هامة تعتمد عليها الوزارة في احكام السيطرة والحد من تداول الاسئلة قبل وأثناء اللجنة، منوهاً إلى أهمية التحرك المبكر كي تصل أوراق الاسئلة إلى اللجان في الموعد المحدد قانوناً بحسب توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم و التي أعلنها خالد عبد الحكم، المشرف العام على امتحان الثانوية العامة.

اختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعه بتلقي بعض الاستفسارات والأسئلة من أعضاء مركز التوزيع، وحثهم على القيام بهذا الواجب من منطلق التعاليم الدينية و الواجب الوطني والقيم للمساهمة في الحفاظ على المجتمع من تفشي الغش و مجابهة من يروج له و يدافع عنه.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وجه رؤساء المدن إلى مد يد العون إلى مديري الإدارات التعليمية وتوفير كل الإحتياجات المطلوبة لضمان سير أعمال الامتحانات بانتظام وانضباط.

حيث أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، استعداداتها بتركيب مظلات أمام 6 لجان في الغردقة، وتوفير المياه والكهرباء، مع تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان.

وأعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، 31 لجنة امتحانية و37 استراحة للمراقبين، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية لتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب.

كما يؤدي 40,661 طالبًا بمحافظة الغربية، امتحاناتهم في 113 لجنة، مع توفير مراوح وأثاث مناسب، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات.

بينما قامت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بتجهيز 104 لجان لاستقبال 37,809 طلاب، مع توفير استراحات للمراقبين، وتنسيق مع الأمن والصحة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

بينما تستقبل محافظة المنيا 37,432 طالبًا في 100 لجنة، مع رفع حالة الطوارئ في المستشفيات والإسعاف والكهرباء، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025، وتستمر حتى 26 يونيو.

ويمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، ويُشدد على الالتزام بقواعد الامتحانات.