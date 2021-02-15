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تعليم

محمود علم الدين : مشروعات التخرج هذا العام سيتم التعامل معها بتفاعلية ومرونة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:59 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن مشروعات التخرج هذا العام سيتم التعامل معها بقدر كبير من التفاعلية والمرونة .

وأوضح "علم الدين" أن كيفية إجراؤها سيتم وفقًا لطبيعة المادة وفكرة المشروع ، لافتًا إلى أنها من الممكن أن تجمع بين المشروعات الأونلاين والحضورية وكذلك المشرعات "الهجينة" والتي تجمع بين الطريقتين .

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن كل كلية بالجامعة لها طابعها الخاص ، فالكليات العملية لها طبيعتها وكذلك النظرية .

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وعلى حسب طبيعة كل كلية يتم تحديد كل شيء ، سواء فيما يخص طريقة الدراسة أو إجراء الامتحانات وكذلك طرق تطبيق مشروعات التخرج ، حيث يتم عمل الجداول الخاصة بها مع نهاية الامتحانات والإعلان عنها وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة على أن الجامعة تراعي المرونة والتفاعلية مع الطلاب ، وزيادة خبراتهم على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة وتسخيرها في العملية التعليمية .

ومراعاة كافة التدابير الوقائية المقررة بالنسبة للجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور في مقر الجامعة ، وتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم .




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