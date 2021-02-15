تخلصي من مشاكل البشرة.. طريقة تطبيق حجامة للوجه.. فيديو

حجامة الوجه تقنية تدليك ممتازة إذا كنتي ترغبي في جعل بشرتك متوهجة وبمظهر ممتلئ، تعمل تقنية الحجامة على مبدأ الشفط. عندما يتم امتصاص أجزاء من وجهك بواسطة كوب صغير يزيد من تدفق الدم بسخاء.





وفقًا لـ Healthline " الحجامة الوجه قد يساعد في تخفيف توتر العضلات، وتعزيز إصلاح الخلايا، والمساعدة في التجديد الآخر".





إذا كانت فكرة امتصاص وجهك بواسطة أكواب صغيرة تجعلك تعتقدين أنه سيترك علامات ورائك، فلا تقلقى، يُنصح بشدة بعدم ممارسة هذه التقنية على الوجه الخالي من المكياج ، بل قومي بتدليك وجهك برفق باستخدام زيت الوجه.



