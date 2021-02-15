ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تخلصي من مشاكل البشرة.. طريقة تطبيق حجامة للوجه.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
حجامة الوجه تقنية تدليك ممتازة إذا كنتي ترغبي في جعل بشرتك متوهجة وبمظهر ممتلئ، تعمل تقنية الحجامة على مبدأ الشفط. عندما يتم امتصاص أجزاء من وجهك بواسطة كوب صغير يزيد من تدفق الدم بسخاء. 

وفقًا لـ  Healthline "  الحجامة الوجه قد يساعد في تخفيف توتر العضلات، وتعزيز إصلاح الخلايا، والمساعدة في التجديد الآخر".

إذا كانت فكرة امتصاص وجهك بواسطة أكواب صغيرة تجعلك تعتقدين أنه سيترك علامات ورائك، فلا تقلقى، يُنصح بشدة بعدم ممارسة هذه التقنية على الوجه الخالي من المكياج ، بل قومي بتدليك وجهك برفق باستخدام زيت الوجه.

فوائد حجامة الوجه

تساعد على إشراق بشرتك والمساعدة في امتصاص منتجات العناية بالبشرة الأخرى. 

تريح عضلات الوجه 
تساعد على تحسين اتصال الأنسجة 
تقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة. 

لا يوجد وقت محدد لممارسة تقنية التدليك هذه ، لكنها تعمل بشكل أفضل في الليل بعد روتينك المسائي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احصلي على بشرة نقية في 3 خطوات فقط.. تعرفي عليهم

فوائد اكليل الجبل.. للشعر والأعصاب والقولون

6 علاجات منزلية للبشرة الدهنية.. الشوفان والطماطم أبرزها

بمكون واحد.. تخلصي من مشاكل البشرة والشفايف

وصفة لمنع نمو الشعر في الوجه

طعام رخيص يعالج كل مشاكل البشرة

ترشيحاتنا

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

أرخص وأقوى طريقة للحماية من فيروس كورونا

الدعاء يصل للميت كهدية تحول قبره إلى جنة.. بـ25 طريقة لا يعرفها كثيرون

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

العثور على جثتين لزوجين داخل منزلهما.. والمباحث تكثف جهودها لكشف اللغز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا