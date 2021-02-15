عودة حركة المرور بطريق "الإسماعيلية - سيناء" بعد رفع آثار حادث مروري

عادت حركة سير السيارات بطريق " الإسماعيلية - شمال سيناء" بعد توقف ساعة، إثر تصادم سيارتين على طريق أمام حي المساعيد بشمال سيناء.





وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية - شمال سيناء"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- شمال سيناء" أمام حي المساعيد بشمال سيناء.