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حوادث

عودة حركة المرور بطريق "الإسماعيلية - سيناء" بعد رفع آثار حادث مروري

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:17 م
عودة حركة المرور
عودة حركة المرور بطريق الإسماعيلية
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انجي هيبة
عادت حركة سير السيارات بطريق "الإسماعيلية - شمال سيناء" بعد توقف ساعة، إثر تصادم سيارتين على طريق أمام حي المساعيد بشمال سيناء.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية - شمال سيناء"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- شمال سيناء" أمام حي المساعيد بشمال سيناء.
 
وبالتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء تبين أن توقف حركة سير السيارات بسبب سياراتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث لتصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل أثناء سيرهما على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث من الطريق وعادت حركة سير السيارات إلى طبيعتها.
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