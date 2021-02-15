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محافظات

بعد مرور 21 يوما.. مستشفى أبو خليفة تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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إنجي هيبة
بدأ مستشفى أبو خليفة للعزل، بمحافظة الإسماعيلية، الإثنين، تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا، بعد مرور 21 يوما علي حصولهم علي الجرعة الأولى.

وأستقبلت المستشفي عشرات الأطباء، باكر اليوم، والذين تم تسجيل بياناتهم في الحملة الاولي للتطعيم، يناير الماضي، ومعهم كارت المتابعة، حيث استقبلهم قسم الاستقبال بالمستشفي، ثم توجوها الي غرف تلقي اللقاح، وخضعوا لقياس مستوي السكر وضغط الدم، ومن ثم حصلوا علي الجرعة الثانية للقاح الصيني "سينوفارم".

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية في نهاية الشهر الماضي، وتحديدًا يوم 24 يناير.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بعدد الأطقم الطبية التي حصلت على اللقاح، حصل 1315 من الأطقم الطبية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «سينوفارم» بـ22 مستشفى عزل وحميات، بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان ان  اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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